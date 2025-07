Max Verstappenista jysähti jättitieto – Mercedes-kuski latasi suorat sanat

Mercedes-kuski George Russell kertoo olevansa lähes täysin varma omasta F1-paikastaan huolimatta kovista huhuista, joiden mukaan Max Verstappen olisi siirtymässä talliin.

Sky Sportsin Italian kanava uutisoi keskiviikkona, että Red Bullilla neljä maailmanmestaruutta voittanut Verstappen on jo hyväksynyt Mercedeksen sopimustarjouksen.

Tämän arveltiin alun perin tarkoittavan tallin nykyiselle kuskille George Russellille lähtöä Mercedekseltä, mutta brittikuski vakuutti torstaina olevansa melko varma jatkostaan.

– Todennäköisyys sille, että en ole Mercedeksellä ensi vuonna, on mielestäni poikkeuksellisen pieni, Russell totesi medialle Silverstonessa.

Russell vihjaisi Verstappenin ja Mercedeksen neuvotteluista jo viikko sitten ennen Itävallan kisaviikonloppua. Neuvotteluiden takia Russellin oma jatkosopimus on saanut odottaa.

– En olisi yllättynyt, jos hän tulisi. Ja jos hän tulee, toivottaisin hänet tervetulleeksi tallikaverikseni. Mutta en usko, että hän tulee, Russell kommentoi.

– Uskon henkilökohtaisesti, että asiat jatkuvat entisellään, mutta niin kauan kuin sopimusta ei ole pöydälläni eikä myöskään Kimillä (Antonelli), et voi koskaan olla varma, hän myönsi.

– Haluan jatkaa Mercedeksellä. Fakta on, että (tallipomo) Toto Wolff ei ole koskaan pettänyt minua. Hän on aina antanut sanansa, mutta hänen täytyy myös tehdä se, mikä on oikein tallin kannalta, minä mukaan lukien.

Verstappenin kanssa samassa tiimissä ajaminen ei Russellia huimaisi.

– En pelkää Maxia. Hän on totta kai loistava kuski samalla tavalla kuin Lewis oli, Russell sanoo entisestä tallikaveristaan Lewis Hamiltonista.