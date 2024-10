Toto Wolff teki jyrkän Max Verstappen -päätöksen

Wolff ei saanut haluamaansa, kun keskustelut eivät edenneet Verstappenin leirin kanssa. Samaan aikaan Mercedeksen oma juniorikuski Andrea Kimi Antonelli , 18, antoi näyttöjä siitä, miten hän on ottanut merkittäviä kehitysaskelmia.

– Meillä on samanlainen näkökanta kuin Maxilla. On tärkeää, että talli luottaa omiin kuskeihinsa. Heille pitää antaa mahdollisimman paljon tukea, jotta he voivat menestyä. Jos asiat menevät aivan mönkään, silloin voi miettiä muita mahdollisuuksia, Wolff jatkaa.