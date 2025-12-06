



Näin sumuvaloja pitää oikeasti käyttää – "Valitettavan usein näkee..." 2:09 Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen käy videolla läpi ne valot, joiden tarkastaminen on turvallisuuden kannalta olennaisinta. Lisäksi Vesalainen antaa vinkkejä, miten esimerkiksi jarru- ja peruutusvalojen tarkastaminen onnistuu kätevästi yksinkin. Julkaistu 51 minuuttia sitten Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Sumuvaloja on tärkeää käyttää, kun olosuhteet sitä edellyttävät. Turha käyttö, sen sijaan, vaikeuttaa niin omaa kuin muidenkin tienkäyttäjien havainnointia. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Milloin sumuvaloja kuuluu käyttää? Vastaus: Kuljettajan pitää tietää, mitä valoja autosta löytyy ja opetella käyttämään niitä oikeissa olosuhteissa. Käytön opettelu on syytä tehdä ennen ajoon lähtöä – ei siis vasta tilanteessa, kun kyseisiä valoja tarvittaisiin. Lisäksi on huolehdittava, että kaikki valot toimivat. Haasteellisissakin olosuhteissa pitää nähdä ja tulla nähdyksi. Etu- ja takasumuvaloja saa käyttää sumun sekä rankan vesi- tai lumisateen aikana. Etusumuvaloja voi noissa tilanteissa tarvittaessa käyttää myös lähivalojen asemesta, kunhan etuvalot (seisontavalot) ovat samanaikaisesti kytketyt. Takasumuvaloa voi käyttää myös silloin, jos ajoviiman tien pinnasta nostattama lumi, pöly tai loka oleellisesti rajoittaa ajoneuvon näkymistä taaksepäin.





Etusumuvaloja ei saa käyttää lisävaloina pimeällä olosuhteiden ollessa hyvät

Etusumuvalojen tarkoitus on parantaa lähialueen valaistusta sumussa ja rankkasateessa kirkkaan mutta lyhyen valokeilan avulla.

Valitettavan usein näkee etusumuvaloja käytettävän virheellisesti lisävalonlähteenä pimeällä ajettaessa, vaikka olosuhteet eivät niiden käyttöä edellyttäisi.

Etusumuvalojen valokuvio on lyhyt ja leveä. Lyhyen kantaman vuoksi kuljettajalle ei maantienopeuksissa jää aikaa reagoida sumuvalojen valaisemalla tieosuudella havaitsemiinsa vaaroihin. Lisäksi kuljettajan silmät mukautuvat herkästi etusumuvalojen kirkkaasti valaisemalle lähialueelle. Tällöin kuljettajan tulee tiedostamattaan havainnoitua liian lähelle ja kauempana olevalla, hämärällä alueella, saattaa jotain olennaista jäädä huomaamatta.

Takasumuvalo parantaa auton havaittavuutta takaapäin lähestyttäessä

Hyvä nyrkkisääntö takasumuvalon käyttöön on oma näkeminen. Jos keliolosuhteista johtuen on vaikea havaita edellä ajavia autoja, on todennäköistä, että myös takana ajava painii saman ongelman kanssa. Tällöin on syytä kytkeä takasumuvalo päälle oman auton havaittavuuden parantamiseksi ja peräänajoriskin pienentämiseksi.

Autonkäyttäjän on tärkeää perehtyä valojen toimintaperiaatteeseen ja huolehtia valokatkaisija sellaiseen asentoon, että autossa palavat olosuhteiden niin edellyttäessä sekä ajo- että takavalot. Näkyvyyden heikentyessä entisestään – esimerkiksi sumun vuoksi – auton havaittavuutta voi parantaa käyttämällä takasumuvaloa.Autoliitto

Kun olosuhteet paranevat, pitää takasumuvalo kytkeä pois päältä. Se on todella kirkas ja saattaa turhaan käytettynä häikäistä takana ajavaa. Toiset tienkäyttäjät voivat myös tulkita hyvissä olosuhteissa palavan takasumuvalon virheellisesti jarruvaloksi, jolloin aiheutuu turhaa hämmennystä ja vaaratilanteita.

Tietyissä autoissa takasumuvalon saa kytkettyä päälle vain etusumuvalojen ollessa päällä. Tällöin on ajettava etusumuvalot päällä sellaisissakin tilanteissa, joissa vain takasumuvalon käyttö olisi perusteltua. Tämä on kuitenkin pienempi riski kuin ilman takasumuvaloa ajaminen.

