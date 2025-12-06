Sumuvaloja on tärkeää käyttää, kun olosuhteet sitä edellyttävät. Turha käyttö, sen sijaan, vaikeuttaa niin omaa kuin muidenkin tienkäyttäjien havainnointia.
Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.
Kysymys: Milloin sumuvaloja kuuluu käyttää?
Vastaus: Kuljettajan pitää tietää, mitä valoja autosta löytyy ja opetella käyttämään niitä oikeissa olosuhteissa. Käytön opettelu on syytä tehdä ennen ajoon lähtöä – ei siis vasta tilanteessa, kun kyseisiä valoja tarvittaisiin. Lisäksi on huolehdittava, että kaikki valot toimivat. Haasteellisissakin olosuhteissa pitää nähdä ja tulla nähdyksi.
Etu- ja takasumuvaloja saa käyttää sumun sekä rankan vesi- tai lumisateen aikana. Etusumuvaloja voi noissa tilanteissa tarvittaessa käyttää myös lähivalojen asemesta, kunhan etuvalot (seisontavalot) ovat samanaikaisesti kytketyt.
Takasumuvaloa voi käyttää myös silloin, jos ajoviiman tien pinnasta nostattama lumi, pöly tai loka oleellisesti rajoittaa ajoneuvon näkymistä taaksepäin.