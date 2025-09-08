Tuoreen Miss Suomen monikulttuurisesta taustasta nousi napinaa – näin hän kommentoi

Lauantain missifinaalin jälkeen sosiaalisen median kommenttikentissä on paitsi iloittu tuoreen Miss Suomen Sarah Dzafcen voitosta, myös nostettu tikunnokkaan hänen monikulttuurinen taustansa.

22-vuotias Kuopiosta ponnistava Sarah Dzafce kruunattiin uudeksi Miss Suomeksi lauantaina 6. syyskuuta. Tuore missivoittaja kertoi maanantaiaamuna MTV Uutisille, ettei oikein vieläkään voi uskoa tapahtunutta todeksi.

– Se on sanoinkuvailematon fiilis. Olen niin pitkään tiennyt, että tulen jonain päivänä olemaan Miss Suomi. Tuntuu niin oudolta, että nyt kaikki muutkin tietävät, hän iloitsi.

Lauantain finaalia edelsi kolmen viikon mittainen missikiertue, johon kaikki tämän vuoden Miss Suomi -finalistit osallistuivat. Dzafcea varoiteltiin etukäteen "kissatappeluista" ja kärhämistä, joita saattaisi ilmetä missikokelaiden välillä kolmen viikon mittaisella kiertueella.

Finalistikymmenikön yhteishenki onnistui kuitenkin yllättämään Dzafcen täysin.

– Meillä oli uskomaton porukka. Olemme tosi hyvissä väleissä kaikkien kanssa, hän kertoi.

Kuvassa keskellä Sarah Dzafce sekä perintöprinsessat Tara Lehtonen (oikealla) ja Julianna Kauhaniemi (vasemmalla).Tomi Natri /All Over Press

Dzafce nousi suuren yleisön tietoisuuteen viimeistään lauantain missifinaalin jälkeen. Hän ei kertomansa mukaan osaa vielä täysin käsittää saamaansa julkisuutta.

Kilpailun voiton kylkiäisenä tullut näkyvyys näyttäytyi Dzafcelle pian finaalin päättymisen jälkeen.

– Kävimme hakemassa ruokaa Mäkkäristä, ja siellä nuoret tulivat ottamaan yhteiskuvia. Ajattelin, että okei, vau, teitäkin kiinnostaa! Se oli hauskaa, hän kertoi.

Ajatus julkisuudesta ei tuota Dzafcelle negatiivisia tuntemuksia, päin vastoin.

– Minusta tuntuu, että minulla on kaikki mausteet, mitä siihen soppaan vaaditaan. Toki hyvä nyt sanoa, kun vasta kaksi päivää ollut julkisuudessa, mutta katsotaan. Minusta tuntuu, että pystyn tähän, hän totesi.

Dzafce ei ainakaan toistaiseksi ole tehnyt rajavetoja sen suhteen, millaisia asioita haluaa elämästään tuoda julkisuuteen ja mitä puolestaan pitää yksityisenä.

– Nyt kun mietin, niin en oikein tiedä, olisiko minulla kovin paljoa sellaisia asioita, mitä haluaisin pitää pois julkisuudesta. Puhun hyvin avoimesti perheestäni, koska se on hyvin tärkeä asia minulle. Suhteessa en ole, niin sitä nyt ei tarvitse salaillakaan. Ehkä jonain päivänä jos olen, niin katsotaan sitten, mutta vielä ei ole tullut mitään, mitä pitäisi salailla, hän pohti.

Lauantain Miss Suomi -finaalin jälkeen sosiaalisen median keskustelupalstoilla on paitsi iloittu Dzafcen voitosta, myös nostettu tikunnokkaan hänen monikulttuurinen taustansa. Osa kommentoijista napisi, että puoliksi kosovolaisen Dzafcen sijaan Miss Suomen olisi pitänyt olla täysin suomalainen.

Dzafcessa hänen taustaansa koskeva kommentointi ei herätä liiemmin ajatuksia.

– Olen puoliksi suomalainen ja puoliksi kosovolainen, ja olen Miss Suomi 2025. Siinäpähän ihmettelevät. En minä paljoa niitä kommentteja noteeraa, hän linjasi.