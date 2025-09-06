Matilda Wirtavuoren Apostolos-rakas näkee paljon samaa kreikkalaisissa ja suomalaisissa: ”Emme juo niin paljon”

Matilda Wirtavuori on ollut yhdessä kreikkalaisrakkaansa Apostoloksen kanssa kaksi vuotta.

Vuoden 2024 Miss Suomi Matilda Wirtavuori luovuttaa kruununsa pois 6. syyskuuta, kun uusi Miss Suomi kruunataan. Päällimmäisenä hänellä on mielessä kiitollisuus.

– Olen selannut tämän koko viikon tunteikkaana kuvia ja videoita siitä, mitä tässä vuoden aikana on tapahtunut. Mitään ei minulta kuitenkaan oteta pois, vaikka annankin kruunun eteenpäin. Olen ikuisesti Miss Suomi ja olen onnellinen, että saan antaa seuraavalle tämän suurensuuren soihdun, Wirtavuori kertoi MTV Uutisille Miss Suomi -finaalin punaisella matolla.

Hän saapui finaaliin kumppaninsa kreikkalaisen Apostoloksen kanssa. Pariskunta elää etäsuhteessa, sillä Apostolos asuu Ateenassa.

He ovat olleet yhdessä kaksi vuotta.

– Tapasimme vuonna 2023. Siitä asti olemme käyttäneet jokaisen mahdollisuuden nähdä toisiamme. Puhumme toistemme kanssa jatkuvasti. Tulevaisuudessa saamme viettää aikaa enemmän yhdessä. Pahoittelut hienolle yhteisöllenne, mutta minun täytyy viedä hänet nyt hieman pidemmäksi aikaa, Apostolos tokaisi.

Apostolos pitää Suomesta kovasti. Erityisesti hän rakastaa saunaa ja avantouintia ja näkee kreikkalaisissa sekä suomalaisissa yhtäläisyyksiä.

– Olemme sisukkaita ja joustavia, kuten suomalaisetkin. Pidämme juhlimisesta, kuten tekin. Me emme tosin juo niin paljon kuin te – olette siinä huomattavasti parempia. Meillä on tietysti myös samantyyppinen lippu kuin teillä. Vaikka minulla ja Matildalla on koko Eurooppa välissämme, niin on ollut helpointa olla hänen kanssaan yhdessä, Apostolos kertoi.

Loppuvuodesta Wirtavuori aikoo viettää enemmän aikaansa Ateenassa.

– Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Nyt aiomme vain nauttia toisistamme, koska kaksi vuotta etäsuhteessa on aika pitkä aika. Olemme onnellisia, että saamme olla nyt aivan kahdestaan ja ehkä matkustaa maailmalla hiukan enemmän, Wirtavuori sanoi.