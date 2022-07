Mason sairastui leukemiaan 5-vuotiaana – nämä olivat oireet: "En ollut koskaan kuullut niin kamalia uutisia"

Hoidot muuttivat elämän

Nyt 12 kuukautta myöhemmin Masonilta ei löydetty enää syöpäsoluja. Hoitoprosessi on siirtynyt uuteen vaiheeseen, johon kuuluu muun muassa kemoterapiaa.

Angie kertoo, että kotona saatavan hoidon lisäksi Masonilla on sairaalassa hoitotoimenpiteitä kahden viikon välein. Kaikkien hoitojen on määrä päättyä joulukuussa 2023.

Henkisesti hyvin raskasta aikaa

Angie kertoo, että sairastuminen on ollut lapselle henkisesti koettelevaa ja että tämä on jäänyt pitkälti eristyksiin sen vuoksi. Yhtäkkiä Masonilla ei ollut enää ketään leikkikaveria. Hän oli väsynyt lääkehoidon vuoksi eikä jaksanut käydä koulussa.

Hieman lohtua hoitoihin toi se, että sairaalaan tuli lapsia viihdyttämään erilaisia esiintyjiä, kuten musiikkoja ja taikureita. Mason läheisineen on mukana lastensairaalan varainkeruutoiminnassa. Masonin tarina on kerrottu sairaalan somessakin.

Koulun aloitus viivästyi

Nyt Mason on pystynyt aloittamaan koulutaipaleensa. Angien mukaan hänen on ollut vaikea sopeutua koulumaailmaan.

Lasten yleisin syöpä Suomessa

Syöpäjärjestöjen Kaikki Syövästä -sivustolla kerrotaan, että leukemiassa luuytimen valkosolujen esiasteet muuttuvat pahanlaatuisiksi syöpäsoluiksi. Leukemiaan sairastuneelle ei muodostu yksittäistä kasvainta, vaan syöpäsoluja on veressä ja luuytimessä.

Sivuston mukaan leukemia on lasten yleisin syöpä. Lasten leukemioita on monenlaisia. Yleensä ne ovat akuutteja ja ne jaetaan lymfaattisiin (ALL) ja myelooisiin (AML) leukemioihin. Sitä, mikä lasten leukemiaa aiheuttaa, ei tiedetä.