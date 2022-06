Jordanin kurkku oli käheä viikkoja – sai järkyttävän diagnoosin: "Mistä sen olisi voinut arvata?"

Pitkittyneiden oireiden vuoksi lääkäriin

Diagnoosina pitkälle edennyt keuhkosyöpä

– Mistä sen olisi voinut arvata? Jälkikäteen ajatellenkin tuntuisi hassulta miettiä, että okei, koska selkääsi sattuu, sinulla on keuhkosyöpä, hän sanoo.

Keuhkosyövän oireet vaihtelevat

Suvussa pari tapausta

Yleensä vanhempien ihmisten sairaus

Today-sivuston haastatteleman keuhkolääkäri MeiLan Hanin mukaan eräässä tutkimuksessa havaittiin, että on erittäin harvinaista, että keuhkosyöpä tulee nuorelle aikuiselle. Hanin mainitseman tutkimuksen mukaan noin 1,4 prosenttia keuhkosyövistä ilmenee alle 35-vuotiailla.

Jordanilla syövän harvinaisempi muunnos

Tarkemmin sanoen Jordanin keuhkosyöpä on ALK-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä. Takeda-lääkeyhtiön mukaan se on melko harvinainen keuhkosyövän muoto, johon sairastuvat ovat verraten nuoria eli heidän keski-ikänsä diagnoosihetkellä on 52 vuotta. Suurin osa tämän keuhkosyövän muodon saaneista ei ole koskaan polttanut.