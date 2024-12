Brittimiehellä todettiin parantumaton haimasyöpä – yhden oireen hän sivuutti liian pitkään: "Tämä on viimeinen jouluni"

Maratoneja juossut viisikymppinen perheenisä sai kuulla, että hänellä on haimasyöpä, jota ei voida enää leikata.

Brittiläinen kahden lapsen isä Lee Rawlinson, 51, kertoo Daily Mail -sivustolle parantumattomasta haimasyövästään, jonka vuoksi hänellä ennakoidaan olevan viisi kuukautta elinaikaa.

Vatsakipu ei ollutkaan stressiä

Lee kävi ensi kerran lääkärillä tammikuussa, kun hänen alavatsassaan alkoi tuntua kipua. Koska veri- ja virtsakokeissa ei näkynyt mitään, hän pisti tuntemukset stressin piikkiin ja ajatteli, että tästä selvitään särkylääkkeillä.

– Söin särkylääkkeitä joka päivä, eikä se vaikuttanut mitenkään, hän kertoo.

Syyskuussa kivut yltyivät sietämättömiksi. Kipukohtaus iski pojan jalkapalloharjoituksissa, ja Lee lähti käymään päivystyksessä. Neljä päivää myöhemmin hänellä oli aika tietokonetomografiatutkimuksiin.

Diagnoosina parantumaton haimasyöpä

Lokakuun lopulla Lee kutsuttiin sairaalaan kuulemaan uutiset: Hänellä oli parantumaton haimasyöpä. Koska syöpä oli levinnyt maksaan, hänelle kerrottiin, että syöpää ei voinut hoitaa leikkauksella.

Diagnoosi oli järkytys myös siksi, että aiemmin tehdyissä testeissä kaikki oli ollut kunnossa, ja koska Lee urheili paljon ja juoksi maratoneja.

– Mietin, mitä väärää olen tehnyt ansaitakseni tämän.

Leellä oli kymmenen vuotta sitten todettu tyypin 2 diabetes. Hän sai nyt tietää, että hänen isoisällään oli ollut haimasyöpä.

Lee kertoo pohtineensa, ettei olisi voinut tehdä mitään toisin.

Kaikki irti viimeisistä hetkistä

Vielä diagnoosi-iltana Lee lähti halloweenin karkki tai kepponen -kierrokselle lastensa Darceyn, 10, ja Marleyn, 7, kanssa. Seuraavana päivänä mies istui alas vaimonsa Fayen kanssa kertomaan näille uutiset.

Lapset järkyttyivät tiedosta. Lee kertoo, että hän yrittää nyt luoda vielä muistoja perheensä kanssa. Yksi heidän suunnitelmansa on lähteä lomailemaan Lappiin.

– Tämä on viimeinen jouluni, hän sanoo.

– En pelkää kuolemaa, vaan sitä, että joudun jättämään lapseni ja Fayen jälkeeni. En voi enää auttaa heitä, kun heillä on vaikeaa tai seurata lasten kehittymistä harrastuksissaan.

Haimasyöpää todetaan eniten yli 70-vuotiailla.

Haimasyövän oireet ovat epämääräisiä

Haimasyöpä on ikääntyneiden ihmisten sairaus, jota todetaan eniten yli 70-vuotiailla, kertoo Syöpäjärjestöjen ylläpitämä Kaikki syövästä -sivusto. Vuosittain uusia tapauksia todetaan Suomessa yli 1 300.

Haimasyöpä on usein pitkään oireeton. Tavallisimmat oireet, jotka muistuttavat monen muun sairauden oireita, ovat laihtuminen, ylävatsakipu, selkäkipu ja ihon kellastuminen. Suolen toimintakin monesti muuttuu ja potilas voi kärsiä ripulista, pahoinvoinnista ja oksentelustakin.

Myös haimatulehdus, laskimotukokset, maksan suurentuminen ja tuore aikuisiän diabetes voivat olla haimasyövän oireita.

Haimasyöpä havaitaan valitettavan usein myöhään, koska sen oireet ovat epämääräisiä. Lisäksi sitä on vaikea havaita, koska haima on piilossa muiden elinten takana ja syövällä on tilaa kasvaa. Haimaa ympäröivät mahalaukku, ohutsuoli, sappitiehyet, sappirakko, maksa ja perna.

Ei varmuudella tiedetä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat haimasyövän syntyyn. Se tiedetään, että tupakointi, krooninen haimatulehdus ja diabetes ovat yhteydessä syövän syntyyn.

