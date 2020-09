Markus Leikolan kolumni: Toista aaltoa ei tule, mutta laskettaisiinpa tartuntojen sijaan jotain ihan muuta – näin monta vuotta koronatanssin uusinta vaihetta on syytä sietää

Suomalaiset ovat nyt ihmetelleet jonkin aikaa, onko koronapandemian toinen aalto täällä. Toisaalta on sanottu, että on, toisaalta, että Suomessa ei ole epidemiaa. Sekaannus ei ole niinkään osoitus viranomaisviestinnän kömmähtelystä, vaan siitä, että koko toinen aalto vie vääriin mielikuviin.

Asiantuntijoiden kesken maailmalla onkin laajalti käytössä amerikkalaisen Tomas Pueyon maaliskuussa lanseeraama käsite ”nuijiminen ja tanssiminen” . Ensin virus nuijitaan tiukasti maanrakoon, eli saadaan esiintymien määrä kuriin laajoilla kontaktien ja liikkumisen rajoituksilla samaan aikaan kun sairaanhoidon ja suojautumisen kapasiteettia kasvatetaan. Tämän vaiheen tavoitteena on pitää huoli, että pandemiaa on mahdollisuus hallita kunkin hallintoviranomaisen alueella ja keinoin – vähän niin kuin auton hallitsemiseksi alamäessä kaasun ja jarrun yhdistelmällä pitää ensin saada vaihteisto pelaamaan.

Rokotteen saaminen kestää vielä

Tanssiminen sisältää meillä hoivakotien ja koululuokkien, Afrikassa kokonaisten valtioiden sulkemista, mutta koska ihmiset matkustavat ja levittävät oireettominakin tautia, tanssi jatkuu kaikkialla niin kauan, että rokotesuoja alkaa olla maailmanlaajuisesti tarpeeksi laaja. Tämä kestänee 3-5 vuotta, ja niin kauan tätä nyt alkanutta vaihetta on hyvä valmistautua kestämään. Tanssivaiheessa pandemia purskahtelee siellä täällä ryppäinä esiin.

Jos hyvin käy, altistuneita on muutama sata, jotka eristäytyvät melko pian tiedon saatuaan. Joissain paikoissa, kuten Yhdysvalloissa tai Intiassa, näyttää siltä, että nuijiminenkin on vielä kesken, joten voi olla, että viisi vuotta on optimistinen arvio.