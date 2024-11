Tanssii Tähtien Kanssa -finaali tavoitti 1,5 miljoonaa suomalaista.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 17. tuotantokausi huipentui sunnuntaina 24. marraskuuta finaalilähetykseen. Kisan voittivat Linnea Leino ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä, toiseksi sijoittuivat Isaac Sene ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala, kolmanneksi Bess ja Marko Keränen. Kaikki tähtiparit esittivät finaalissa kolme tanssinumeroa.

TTK oli jälleen syksyn katsotuin viihdeohjelma. MTV:n tiedote kertoo, että finaalilähetystä seurasi MTV3-kanavalla lähes miljoona katsojaa, eli 991 000 suomalaista.

Kun MTV Katsomon katselu otetaan huomioon, kokonaiskatsojamäärä nousi yli miljoonan eli 1 013 000 katsojaan. Finaalilähetys tavoitti 1,5 miljoonaa suomalaista.

– Finaalilähetyksen ja koko kauden erinomaiset katseluluvut vahvistavat jälleen, että Tanssii Tähtien Kanssa on viihdeohjelmien ykkönen. Tämä kausi on ollut täynnä unohtumattomia hetkiä ja huikeita esityksiä. Lämpimät kiitokset kaikille katsojille, jotka ovat osallistuneet tanssin pyörteisiin kotisohviltaan ja äänestäneet suosikkipariaan. Suuri kiitos myös kaikille ohjelman parissa työskennelleille, jotka tekivät kaudesta juuri niin ainutlaatuisen kuin se on ollut, kertoo tiedotteessa MTV:n ohjelman vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto.

Finalistiparit tunnelmoivat kukin antaumuksella kulunutta syksyä MTV Uutisille suoran lähetyksen päättymisen jälkeen. Voittajapari Linnea Leino ja Anssi Heikkilä kertoivat, etteivät olleet ajatelleet matkan varrella koko kisan voittamista.

– Meidän mielestä on ollut hyvä taktiikka vetää joka viikko omana viikkonaan. Tehdä mahdollisimman paras, sitten taas maanantaina aloittaa alusta, Heikkilä sanoi.

– Ei olla turhaan katsottu eteenpäin ja tuntuu, että se on ollut hyvä meille, koska keskityttiin siihen mitä oltiin silloin tekemässä, Leino komppasi.

Toiseksi tuleet Isaac Sene ja Kastanja Rauhala myöskin hehkuttivat fiiliksiään sekä sitä, että saivat päättää TTK-kauden hienoihin onnistumisiin.

– Minulla on niin ylpeä olo meistä. Tämä on saanut minusta jonkun ihan uuden puolen esiin, tämä supertyyppi. Olen ylpeä itsestäni, että olen saanut hermoni pidettyä kasassa näissä liveissä. Tämä on oikeasti aika jännittävää puuhaa, Sene jatkoi.

Kolmannelle sijalle yltäneet Bess ja Marko Keränen kertoivat viimeisten hetkien TTK:ssa olleen moninaista tunnemyrskyä.

– Tämmöinen finaalipuristus on aika iso aina. Sitten siinä tulee myös semmoinen kela, että mitä kaikkea tämän ohjelman aikana on tapahtunut, ja siitä etuoikeudesta, että saa tällaisten tyyppien kanssa jakaa tuommoisia hetkiä, Keränen kertasi.