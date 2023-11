Yeboyah ja Valtteri Palin tanssivat räppärin äidin muistolle – liikuttava tunnelma vaikutti tanssiopettajaankin: "Meikäläinen teki pari mokaa"

– Kyllä täytyy myöntää, että on tunteet pinnassa. Tämä on ollut niin tunteellinen jakso kaikin puolin, Yeboyah kuvaili MTV Uutisille lähetyksen jälkeen.

– Minun on ollut hyvä jatkaa elämää, vaikka äiti ei enää täällä maan päällä olekaan. Tottakai tällaiset hetket myös saavat tunteet nousemaan pintaan. Ehkä tärkeintä minulle on ollut se, että se syy, miksi kerron tästä ääneen tästä on se, että toivon ihmisten voivan löytää sellaista samaistumispintaa ja vertaistukea tarinastani.

– Me ollaan tehty tämä yhdessä ja se on ollut tosi kiva. Just tuossa tanssilattialla me koettiin se kaikki yhdessä.