Marko Björsiä painostettiin 30 vuoden ajan tulemaan "kaapista ulos" – tästä syystä hän teki sen nyt: "Keneltä se on pois?"

Kyseessä on Suomen ensimmäinen same-sex-rakkauteen keskittyvä ohjelma.

– Keneltä se on pois, jos ihmiset haluavat elää onnellista elämää? Ihmisten tulisi ymmärtää se, että ei ole muoti-ilmiö olla homo. Ihmisen pitää saada olla sellainen kuin on, Björs kertoo MTV Uutisille ohjelman pressitilaisuudessa.

– Aina kun puhutaan homoista tai vähemmistöistä, heihin liittyy joku ennakkoluulo. Kukaan ei voi suuntautumiselleen mitään, vaan se on synnynnäistä, hän lisää.

– Minua on jopa kiusattu yhteisön sisällä siitä, etten ole nostanut tätä asiaa esille. Olen suojellut hiljaisuudellani myös kumppaneitani, sillä he ovat olleet täysin yksityishenkilöitä. Ajattelin, että nyt olisi kuitenkin tämän aika.

Björsillä on takanaan lyhyitä parisuhteita, mutta hän kertoo olevansa valmis kokonaisvaltaisesti rakkauteen.

– Kun rakastun, olen jutussa todella intensiivisesti mukana ja haluan hyvin paljon vastakaikua. Moni on säikähtänyt sitä, hän myöntää.

– Suhde on asia, joka tulee jos on tullakseen. Minulla on ikää jo sen verran, että elämä olisi kivaa jakaa jonkun kanssa.