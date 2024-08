Julkisuudesta tutusta isästä on ollut Ensitreffit alttarilla -ohjelman Jennille, 30, sekä hyötyä että haittaa – koulukiusaaminen kasvatti paksun nahan

Helsingissä asuva Jenni, 30, on työskennellyt vakuutusyhtiössä palveluneuvojana viimeiset viisi vuotta. Vapaa-aika hänellä kuluu urheillessa ja perhettä sekä ystäviä tavatessa. Ylimääräisen ajan Jenni laittaa kuntoon omaa pihaansa.

Jenni on luonteeltaan hyvin kiltti innostuja, joka tulee kaikkien kanssa toimeen, eikä juuri ole naama mutrussa.

Eräänä joulukuun pimeänä iltana hän selaili Facebookia, missä tuli vastaan hakuilmoitus Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan. Hän alkoi oitis miettiä, mitä hänellä on hävittävää.

– Olen niin rakkaudenhaluinen ihminen, enkä arvosta nykymaailman haastavaa deittailukulttuuria. Sen myötä ajattelin, että ainakin kokeilen hakea ohjelmaan mukaan, Jenni kertoi MTV Uutisille ennen naimisiinmenoaan ohjelmassa.

Jenni toivoo kumppanikseen ihan tavallista ihmistä, jolla on jalat maassa.

– Toivon sanojensa mittaista miestä, joka on valmis yhteiseen tulevaisuuteen, johon voisi sisältyä yhteinen koti ja jopa lapsia. Huumorintajuinen ja kaikkien ihmisten kanssa toimeen tuleva. Perhe on minulle tärkeä arvo.

Jenni toivoo, että kumppani ei olisi ”keskeneräinen”.

– Jos ei ole koskaan seurustellut, on koulut kesken tai on yksi kävelevä kysymysmerkki, niin sellaista en toivo enää tulevan vastaan. Toivon elämään valmista ihmistä.

Hänellä on takanaan neljä vakavaa parisuhdetta. Kolme ensimmäistä olivat muutaman vuoden suhteita ja viimeisin kesti noin vuoden. Sinkkuna hän on ollut viime syksystä saakka.

Jokaisessa suhteessa Jenni kokee, että hänen luottamuksensa on jollain tavalla rikottu: on sanottu ääneen ja luvattu asioita, mitä hän on halunnut kuulla, on petetty tai kumppani ei ole halunnut päästää menneestä irti.

– Niistä on jäänyt pieni pelko. Miettii, että tätäkö tämä tulee olemaan, että luottamukseni aina murretaan. On kova työ kasata se aina uudelleen. On tullut mustasukkaisuutta siitä, että edelliset kumppanit ovat olleet hieman liikaa kiinni edellisissä elämissään. Toivoisin, että menneisyys jätetään historiaan ja mennään eteenpäin kahdestaan. Toisen ollessa niin kiinni menneessä, tulee väkisinkin mieleen ajatus, että enkö ole kumppanilleni riittävä.

Läheiset ovat olleet Jennille suurena tukena sekä se, että hän on hyvin avoin ihminen ja valmis puhumaan kaikesta. Jossain kohtaa hän kokeili myös lyhytterapiaa, missä hän kävi aikaisempia parisuhteitaan aiempaa tarkemmin läpi.

– Kävin siellä silloin, kun viimeisin parisuhteeni loppui. Oli kaamosaika ja mietin, että mitä tässä nyt on hävittävää. Kävin siellä 10 kertaa höpöttelemässä ja lähdin sieltä aina paremmalla fiiliksellä pois.

Viiden vuoden päästä Jenni toivoo, että hänelle on siunaantunut kumppaninsa kanssa ”ihana, pörröpäinen lapsi”.

– Olisi vakaa suhde, jossa olisi lapsi, yhteinen koti ja yhteiset tavoitteet ja haaveet.

Ei puhunut kiusaamisesta häpeän takia

Jennin isä on jalkapallovalmentajana tunnettu Antti Muurinen. Julkisuudesta tuttu vanhempi on vaikuttanut siihen, miten Jenni suhtautuu uusiin ihmisiin tai miten uudet ihmiset suhtautuvat häneen.

– Siitä on ollut hyötyä ja haittaa. Minua on kiusattu peruskoulussa muun muassa julkisuudessa näkyvän isän vuoksi. Jollain tasolla koen, että se kasvatti itselle vähän paksumman nahan. Olen ensitreffeilläkin aina varovasti kysynyt, että jääkiekko vai jalkapallo. Jos vastaus on jääkiekko, niin olen aina todella innoissani ja mietin, ettei jalkapallosta kannatakaan puhua. Yritän aina nähdä asioissa myös positiivisen puolen. Tunnetulla henkilöllä saattaa olla enemmän tuttavia, keistä voi olla usein apua tilanteessa kuin tilanteessa.

Kiusaamista Jenni ei juuri ole käsitellyt. Lapsuudessa siitä ei puhuttu, koska hän koki kiusaamisen jopa hieman häpeällisenä. Sen vuoksi Jenni ei juuri halunnut siitä kotona puhua.

Olin itse asiasta vaitonainen ja ja tiedostin jo lapsena, ettei tilanteelle ole paljon tehtävissä. Opettajaa informoitiin asiasta, mutta tiedostin, että silmätikuksi kun olen joutunut, niin tässä tulen olemaan. Se vaikuttaa varmasti uusiin ihmisiin tutustumiseeni tänä päivänä. Olen kuitenkin koittanut kääntää sen positiiviseksi, enkä hätkähdä enää kovin pienestä.

Jennillä on kaksi isoveljeä, Timo ja Juuso, joita hän on aina katsonut ylöspäin.

– Vaikka he ovat minua 13 ja 10 vuotta vanhempia, niin seuraan heidän malliaan. Mietin aina, että kunpa omakin puoliso olisi noin aktiivinen, tavoitteellinen ja nuorekas.

Ensitreffit alttarilla alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla tiistaina 3. syyskuuta klo 21. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.