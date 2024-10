Markku Kanerva iloitsee suomalaissensaation huippuvireestä – "Hän on pelannut hienosti"

– On hienoa, että Kaan Kairinen on tervehtynyt ja vahvassa formissa Sparta Prahassa ja pelannut hienosti, Kanerva iloitsee MTV Urheilulle.

– Hän on laatupelaaja. Hän on keskikentällä ollut isossa roolissa ja erittäin hyvässä vireessä tällä hetkellä. Häneltä odotan myös hyviä otteita ja ennen kaikkea johtajuutta keskikentällä.

– Kaan on aikaisemminkin ollut isossa roolissa erikoistilanteissa – ennen kaikkea hyökkäyspään erikoistilanteissa. Me vaadimme sitä, että meiltä löytyy niitä laatuantajia. Se on hyökkäyspään erikoistilanteissa oleellista, että pallo saadaan sinne, mihin se halutaan. Tietenkin hänellä on nyt hyvä esimerkki näistä suorista vapareista, että laatua löytyy niihinkin, Kanerva virnistää.