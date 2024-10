Debytantti mukana – tässä Huuhkajat isoihin otteluihin Olympiastadionilla

Kanerva nimesi hyökkääjä Teemu Pukin joukkueeseen, vaikka Huuhkajien kaikkien aikojen maalintekijän kausi on ollut Minnesotassa vaikea. Pukki on jämähtänyt Minnesotassa vaihtopelaajaksi, ja joukkueen edellisestä ottelusta hän oli sivussa reisivamman takia.

Huuhkajat lokakuun Kansojen liiga -otteluissa:

Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

Jesse Joronen, Venezia FC

Viljami Sinisalo, Celtic FC

Arttu Hoskonen, Cracovia

Robert Ivanov, Eintracht Braunschweig

Miro Tenho, Djurgårdens IF

Juhani Pikkarainen, Ilves

Nikolai Alho, Asteras Tripolis

Tomas Galvez, LASK

Jere Uronen, Charlotte FC

Adam Ståhl, Djurgårdens IF

Ilmari Niskanen, Exeter City

Kaan Kairinen, AC Sparta Praha

Glen Kamara, Stade Rennais FC

Urho Nissilä, Puskás Akadémia FC

Matti Peltola, D.C. United

Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

Leo Walta, IK Sirius

Oliver Antman, Go Ahead Eagles

Fredrik Jensen, FC Augsburg

Benjamin Källman, Cracovia

Robin Lod, Minnesota United FC

Joel Pohjanpalo, Venezia FC

Topi Keskinen, Aberdeen FC

Teemu Pukki, Minnesota United FC