Tämä on Huuhkajien jokerikortti EM-karsinnoissa – Manchester Unitedin ex-tähti mullisti hyökkääjän kauden: "Tehot puhuvat puolestaan"

Jalkapallossa, niin kuin huippu-urheilussa yleensäkin, paljon on kiinni mahdollisuuksista. Marcus Forssin tarina kuluvalta kaudelta todistaa väkevästi tämän totuuden puolesta.

Marraskuun 8. päivästä lähtien Forss on pelannut Middlesbrough’ssa 18 sarjaottelua ja on tehnyt niissä kahdeksan maalia ja antanut neljä maalisyöttöä. Forss on ollut suoraan mukana siis 12 maalissa yhteensä 18 ottelussa.