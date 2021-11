Huuhkajissa vallanvaihdos – näin Markku Kanerva kommentoi merkittävää muutosta: "En tiedä, onko liian aikaista puhua syrjäyttämisestä"

– En tiedä, onko liian aikaista puhua jostain syrjäyttämisestä vielä. Minulla on se periaate, että laitan parhaat pelaajat kunkin tilanteen mukaan kentälle. On sinänsä hyvä tilanne, että on paljon hyviä toppareita, Kanerva pyöritteli.

Ivanov on käyttänyt mahdollisuutensa

– Hän on käyttänyt mahdollisuutensa, ja siksi hän on saanut pelata. Jää nähtäväksi, onko hän avauksessa huomenna. Hän on pelannut hyvin seurajoukkueessaan. Hän on jämäkkä, puolustaa hyvin ja on hyvä pallon kanssa.