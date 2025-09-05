Facebook piinaa Mark Zuckerbergin kaimaa

Yhdysvaltalaista juristia Mark Zuckerbergia ketuttaa. BBC:n mukaan miehen Facebook-tili on jäädytetty toistuvasti, sillä hänellä on sama nimi kuin Facebookin perustajalla.

Konkurssijuristi Zuckerberg on haastanut somejätti Metan oikeuteen, sillä Zuckerbergin mukaan hän on menettänyt tilin jäädytysten vuoksi tuloja.

Juristi kertoo ostaneensa Facebookista mainostilaa, jonka käyttö on mennyt harakoille tilin jäädyttämisten vuoksi.

Facebookin perusteluna tilin poistamiselle käytöstä on ollut "julkisuuden henkilönä esiintyminen".

Juristi kertoo menettäneensä tilinsä viidesti kahdeksan vuoden aikana, mikä on maksanut hänen arvionsa mukaan tuhansia dollareita. Indianassa toimiva asianajaja on tehnyt lakiuraa jo 38 vuoden ajan.

Facebookin perustaja -Zuckerberg oli indianalaisjuristin uran alkuvaiheessa vasta vaippaiässä.

Paperit näytetty

Paikallismedia WTHR on nähnyt lisäksi lakimiehen ja Facebookin välistä yhteydenpitoa, jossa somejätti on syyttänyt miestä siitä, ettei hän ollut käyttänyt oikeaa nimeään.

Lakimies on esittänyt someyhtiölle muun muassa henkilöllisyystodistustaan, luottokorttejaan sekä useita kuvia itsestään.

– Minä olen Mark Steven. Ja hän on Mark Elliot, juristi kertoo oman ja Facebook-kaimansa nimien erosta.

Facebook on kertonut pyrkivänsä korjaamaan tilanteen ja yrittää estää vastaavaa tapahtumasta tulevaisuudessa.

Zuckerberg on perustanut myös verkkosivun, jolla seurataan tapauksia, joissa hänet sekoitetaan somejätti-kaimansa kanssa.

Vuosien varrella esimerkiksi Yhdysvaltain länsirannikolla sijaitseva Washingtonin osavaltio on syyttänyt häntä väärinkäytöksestä.