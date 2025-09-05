Facebook piinaa Mark Zuckerbergin kaimaa

10:19imgKatso myös: Some raottaa nuorille ovea rikolliseen elämään.
Julkaistu 05.09.2025 13:18
Toimittajan kuva

Tommi Forsman

tommi.forsman@mtv.fi

Yhdysvaltalaista juristia Mark Zuckerbergia ketuttaa. BBC:n mukaan miehen Facebook-tili on jäädytetty toistuvasti, sillä hänellä on sama nimi kuin Facebookin perustajalla. 

Konkurssijuristi Zuckerberg on haastanut somejätti Metan oikeuteen, sillä Zuckerbergin mukaan hän on menettänyt tilin jäädytysten vuoksi tuloja. 

Juristi kertoo ostaneensa Facebookista mainostilaa, jonka käyttö on mennyt harakoille tilin jäädyttämisten vuoksi.

Facebookin perusteluna tilin poistamiselle käytöstä on ollut "julkisuuden henkilönä esiintyminen". 

Juristi kertoo menettäneensä tilinsä viidesti kahdeksan vuoden aikana, mikä on maksanut hänen arvionsa mukaan tuhansia dollareita. Indianassa toimiva asianajaja on tehnyt lakiuraa jo 38 vuoden ajan.

Facebookin perustaja -Zuckerberg oli indianalaisjuristin uran alkuvaiheessa vasta vaippaiässä.

Paperit näytetty

Paikallismedia WTHR on nähnyt lisäksi lakimiehen ja Facebookin välistä yhteydenpitoa, jossa somejätti on syyttänyt miestä siitä, ettei hän ollut käyttänyt oikeaa nimeään. 

Lakimies on esittänyt someyhtiölle muun muassa henkilöllisyystodistustaan, luottokorttejaan sekä useita kuvia itsestään.

– Minä olen Mark Steven. Ja hän on Mark Elliot, juristi kertoo oman ja Facebook-kaimansa nimien erosta.

Facebook on kertonut pyrkivänsä korjaamaan tilanteen ja yrittää estää vastaavaa tapahtumasta tulevaisuudessa.

Zuckerberg on perustanut myös verkkosivun, jolla seurataan tapauksia, joissa hänet sekoitetaan somejätti-kaimansa kanssa. 

Vuosien varrella esimerkiksi Yhdysvaltain länsirannikolla sijaitseva Washingtonin osavaltio on syyttänyt häntä väärinkäytöksestä.

Lue myös: Älä lankea huijausmainoksiin Facebookissa tai Instagramissa – poliisille poikkeuksellisen paljon ilmoituksia

Lasta Facebookissa nimitellyt eläinaktivisti tuomittiin kunnianloukkauksesta – väitti "opettaneensa"

Lisää aiheesta:

TikTokia syytetään kahden teinin itsemurhastaNäin Facebook polkee ihmisoikeuksia – moderointi ei erota moskeijaa terroristiryhmästäTietovuotaja sanoo Facebookin vahingoittavan lapsia ja himoitsevan kasvua keinolla millä hyvänsä – Zuckerberg kiistää ja syyttää epäloogisuudestaZoom pulittaa miljoonakorvaukset tietoturvarikkeistään – vuoti käyttäjien tietoja somejäteilleFacebook jälleen kriisissä: Joutuu oikeuteen kasvojentunnistuksesta – edessä voisi olla miljardien sakotFacebook-skandaali syvenee: WhatsAppin perustaja kehottaa "poistamaan Facebookin"
FacebookYhdysvallatSosiaalinen mediaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Facebook