Älä lankea huijausmainoksiin Facebookissa tai Instagramissa – poliisille poikkeuksellisen paljon ilmoituksia

Rikolliset houkuttelevat uhreja klikkaamaan mainoksia, jotka tarjoavat suuria alennuksia tunnetuista tuotteista – mutta todellisuudessa kyseessä on huijaussivusto.

Lapin poliisilaitos on saanut poikkeuksellisen paljon rikosilmoituksia lievistä petoksista, joissa uhrit ovat antaneet maksukorttitietonsa rikollisille Facebookin ja Instagramin huijausmainosten kautta.

Petoksissa henkilö on klikannut Facebookin tai Instagramin mainosta, jossa on ollut hyvä tarjous esimerkiksi merkkivaatteista, työkalupakeista, ruohonleikkureista tai Marimekon tuotteista, poliisista kerrotaan.

Mainosten klikkaaminen johtaa usein verkkokauppaan, joka näyttää luotettavalta mutta on todellisuudessa kalastelusivusto. Sen tarkoituksena on saada uhri syöttämään maksukorttitietonsa, joita rikolliset voivat käyttää omiin ostoksiinsa tai myydä eteenpäin.

Tarkkana verkko-osoitteiden kanssa

Poliisi kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota mainosten tarjoamiin suuriin alennuksiin ja poistomyyntiin.

Epäilyttävät verkko-osoitteet, kirjoitusvirheet tai oudot nimet – kuten Zaiando tai Zailando – ovat merkkejä mahdollisesta huijauksesta. Myös puutteelliset tiedot verkkokaupasta voi olla varoitusmerkki.

Ennen ostamista kannattaa tarkistaa verkko-osoitteen aitous ja etsiä tietoa yrityksestä internetistä: joku on saattanut haksahtaa huijaukseen ja haluaa varoittaa muita internetin käyttäjiä.

Monet brändit tiedottavat myös omilla sivuillaan nimissään tehdyistä huijauksista.

Lisäksi on olemassa palveluita, jotka arvioivat verkkosivujen luotettavuutta.

– Jos internetin käyttö tuntuu hankalalta, kannattaa pyytää apua läheisiltä, poliisi neuvoo.

Jos huomaat maksukortiltasi veloituksia, joita et tunnista, poliisi kehottaa ottamaan välittömästi yhteyttä omaan pankkiin.

– Nopealla toiminnalla voi estää lisävahingot, poliisi muistuttaa.