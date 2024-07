Marjayrittäjä Petri elämänsä tienhaarassa: "Tämä kesä näyttää onko alalla tulevaisuutta"

Posiolla toimivalle yritykselle on tulossa ennätysmäärä marjanpoimijoita Thaimaasta. Tänä vuonna tavoitellaan 350 poimijaa. Määrä on todennäköisesti toiseksi suurin alan yrityksistä.

– Aikataulu on erittäin tiukka. Vielä tammikuussa oli tieto, että poimijoiden rekrytoinnissa edetään vanhan marjalain mukaan. Uudistusten piti tulla voimaan vuonna 2025. Kevään aikana selvisi, että työsuhteeseen perustuva toimintamalli tulee heti käyttöön, yrittäjä tuskailee.

Ehtivätkö poimijat ajoissa?

– Vasta kesäkuussa tuli lopulliset tiedot ja voitiin käynnistää lupaprosessit. Työsuhteen rakentaminen vaatii valtavasti uutta byrokratiaa todella lyhyessä ajassa. Tässä on suuri vaara, että poimijoita ei saada Suomeen ajoissa.

– Luonnonmarja-alalla työsuhteen valvonta on todella haastavaa. Poimijat hajaantuvat metsiin autokuntina neljän tai viiden hengen ryhmissä ja vaihtavat paikkaa jatkuvasti sadon mukaan. Esimerkiksi mansikkatiloilla työajan valvonta on helpompaa, kun poimijat ovat siinä pellolla silmien edessä koko ajan, Lehtiniemi huomauttaa.

Suurin riski on yrittäjän mukaan alan yritysten kannattavuus. Työsuhde tuo merkittävät palkan sivukulut ja muita uusia kustannuksia esimerkiksi toimistotyössä.

– Parempi olisi ollut kehittää toimintaa vanhan marjalain mukaan. Silloinkin poimijoille on maksettu kompensaatiot, jos tulot jäivät tietyn rajan alle.

Nyt kaivataan vastuunkantajia

Petri Lehtiniemen mukaan tämä vuosi on myös näytön paikka eri toimijoille, jos suomalainen luonnonmarja-ala halutaan säilyttää.

– Uudet kustannukset on saatava siirtymään teollisuudelle ja kaupalle. Ja tietenkin myös luonnon on annettava marjaa.

Lehtiniemellä on pitkät yhteistyösuhteet Thaimaahan ja rekrytointi perustuu luottamukseen. Juuri sen takia poimijoiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

Kaikesta huolesta huolimatta Lehtiniemi on toiveikas, että uudesta työsuhteeseen perustuvasta toimintamallista on mahdollista kehittää toimiva malli. Se on samalla edellytys jatkaa.