Thaimaalaisten poimijoiden viisumit jäihin: Yrittäjä pelkää suomalaisten marjojen loppuvan puurosta

Viime aikoina ala on ollut kohun keskellä. Kahta marjanpoimintayritysten johtohenkilöä vastaan on nostettu kymmeniä syytteitä ihmiskaupasta liittyen Suomeen töihin tulleisiin aasialaisiin poimijoihin. Tilanne sai uuden käänteen viikko sitten, kun ulkoministeriö kertoi jäädyttävänsä turistiviisumien myöntämisen Kaakkois-Aasiasta saapuville marjanpoimijoille. Thaimaalaiset marjanpoimijat ovat tulleet Suomeen nimenomaan turistiviisumeilla.

Hän kertoo nähneensä Thaimaassa kolikon molemmat puolet niistä teemoista, joista on puhuttu paljon julkisuudessa.

– Toisaalta näin poimijoita, jotka ovat olleet pettyneitä poimintaan Suomessa – työoloihin ja toimeentuloon. He ovat kokeneet, että se ei ole ollut sitä, mitä on sovittu ja ovat jopa velkaantuneet.

– Sitten tapasin myös poimijoita, jotka ovat olleet tyytyväisiä poimintaan ja saamiinsa tuloihin. He ovat kouluttaneet lapsiaan ja maksaneet lainoja tai laajentaneet taloa. He ovat taas hyvin shokissa ja huolissaan siitä, että tarkoittaako tämä sitä, että he eivät pääse tulemaan ensi kesänä Suomeen.