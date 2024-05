Marja-alalla uusi huoli: kiinalaiset halpapoimijat – "Ei puhutakaan mistään ihmisoikeuksista"

Arktiset aromit ry:n toiminnanjohtajan Birgitta Partasen mukaan työsuhde ei ole oikotie onneen, sillä muilla aloilla työsuhteessa on tapahtunut paljon pahempia hyväksikäyttöjä kuin luonnonmarja-alalla.

– Viime kesänä turistiviisumeilla tulleilla oli luonnonmarjan poiminnassa erittäin vähän ongelmia. Ala on parhaansa mukaan yrittänyt parantaa toimintaa. Ongelmia oli sen sijaan työsuhteissa tulleilla poimijoilla ja viljelymarjatiloille tulleilla kausityöntekijöillä, väittää Partanen.

Partasen mukaan on epäreilua, että kaikki niputetaan luonnonmarjapoimintaan.

Partanen lisää, että tulevasta satokaudesta on tulossa hämmentävä kesä.

– Tämä varmasti lisää harmaata poimintaa, mitä on erittäin vaikea valvoa. Osa yrittäjistä näkee tilanteen erittäin haastavana ja todennäköisesti joitakin yrityksiä tulee lopettamaan. Osa yrityksistä on valmistautunut hakemaan työntekijän oleskelulupia.

Väärinkäytöksiä pyritään ehkäisemään säädösmuutoksilla

– Marjanpoimijat otetaan normaalin maahantulosääntelyn piiriin, eli joko työsuhteisuuden tai yrittäjyyden perusteella, mutta ei enää turistiviisumivaihtoehtoa, mikä tähän mennessä on ollut. Tuleva sääntely mahdollistaa ennakkoon tai jälkikäteen valvonnan, kertoo johtava asiantuntija Katri Niskanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ministeriö ehdottaa, että poimijoille tulisi kausityöläisen tai yrittäjän viisumi. Hallituksen tavoitteena on tehdä tarvittavat lakimuutokset jo satokaudelle 2025.

Partasen mukaan on unohdettu, että rajojen ulkopuolella on tunkua hyödyntämään Suomen jokamiehenoikeuksia.

– Siinä mielessä olisi suotavaa, että poiminta olisi kunnolla meidän omissa käsissämme. Jo aiemmin kiinalaisilla on ollut yritystä organisoida poimintaa – omalla halpatyövoimalla ja sitten ei puhutakaan mistään ihmisoikeuksista.

Partasen mukaan tämä on pahin skenaario.

– On ollut yritystä, että joidenkin kiinalaisten toimesta on selvitetty, miten tämä homma hoidettaisiin. Jo ennen koronaa heillä oli suomalainen yhteistyökumppani ja he toivoivat, että pääsisivät opettelemaan, kuinka homma toimii ja sitten voisivat tuoda omaa joukkoa hyödyntämän jokamiehenoikeuksia.