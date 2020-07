Nopeat keräävät mansikat ja rahat – mansikkatilan käytännöt saivat kesätyöntekijän raivon valtaan: "Monen on ajateltu lopettavan"

– Luulen, että niin monen on ajateltu lopettavan, joten on palkattu vähän liikaa poimijoita.

Tilan omistaja: Toimimme täysin THL:n ohjeiden mukaan

Myös koronakäytännöt ja hygienia tilalla huolestuttaa Karhua. Turvavälejä on ollut mahdotonta pitää tietyissä tilanteissa ja wc-tiloja on hyvin vähän. Vessajonot kertyvät toisinaan pitkiksi ja jonottamiseen kuluu aikaa.

Taukojenkin pitäminen on jäänyt vähäiseksi, koska taukoon kulunut aika on pois mansikanpoiminnasta.

– Ukrainalaiset ja suomalaiset työskentelevät eri pelloilla. Heillä on omat wc- ja käsienpesutilat. Ovissakin on Ukrainan ja Suomen liput, jotta kukaan ei varmasti mene väärään paikkaan. Kaikki meillä on ihan kuten THL edellyttää. Pellolla on koko ajan henkilö, joka huolehtii hygieniavaatimusten toteutumisesta.