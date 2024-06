Yksikään ulkomaalaisia luonnonmarjanpoimijoita palkkaava yritys ei saanut viranomaisilta puhtaita papereita viime vuonna

Valvotaan eri lakien mukaan

Suurin osa luonnonmarjanpoimijoista lukeutuu niin kutsutun marjalain mukaisiksi poimijoiksi, jolloin heihin ei sovelleta työlainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa, että heitä ei koske esimerkiksi työaikalainsäädäntö niin kauan kuin he eivät ole työsuhteessa. Lain silmissä he voivat siis tehdä niin pitkiä työpäiviä kuin haluavat. Näiden poimijoiden osalta varsinaisia työoloja ei ole valvottu siten kuin työolot ymmärretään työsuojelussa.

Työtä viikon jokaisena päivänä

Työajan valvonta on ollut joissakin tapauksissa hankalaa, koska myös työaikakirjanpidossa on todettu useiden toimijoiden osalta puutteita.

Yritys syyttää tarkastajaa

Laittomia kieltoja ja puutteita perehdytyksessä

Marjalain mukaan toimijan on perehdytettävä kerääjä tämän ymmärtämällä kielellä luonnontuotteiden keräämiseen ja olosuhteisiin Suomessa, toimijan ja kerääjän keskinäisiin oikeudellisiin suhteisiin, kerääjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin Suomessa, jokaisenoikeuksiin, neuvoviin ja oikeusturvaa antaviin tahoihin sekä muihin keräämisen kannalta olennaisiin seikkoihin. Toimijan on myös pidettävä kerääjien nähtävillä tiettyjen viranomaisten yhteystiedot.

Isohätälän mukaan on mahdollista, että yksittäinen yhteystieto on voinut puuttua.

– Ehkä on saattanut olla, että Traficomin tieto on puuttunut seinältä, kun laki on sanonut, että tieto pitää olla. Mutta kukaanhan ei sinne Traficomille soita, Isohätälä sanoo.

Palkkaus ei työehtosopimuksen mukaista

Kuluvan vuoden tilanne auki

Viime vuoteen asti Thaimaasta rekrytoidut marjanpoimijat saapuivat suurimmaksi osaksi Suomeen Schengen-turistiviisumeilla, joilla he saivat oleskella maassa ja kerätä marjoja enintään kolme kuukautta. Alalla ilmenneiden ongelmien vuoksi ulkoministeriö keskeytti viisumihakemusten vastaanoton Thaimaassa kuluvan vuoden maaliskuussa. Tälle satokaudelle yritykset voivat rekrytoida poimijoita ulkomailta työsuhteeseen, jolloin he tulevat Suomeen työntekijän oleskeluluvalla.

– Kuitenkin, mikäli luonnonmarjanpoimija on työsuhteessa, valvomme silloin työsuhdetta, jolloin meillä on edelleen valvonnallisesti käytössämme useita keinoja puuttua tarkastuksissa ilmenneisiin puutteisiin.

– Nythän me ei tiedetä, keitä poimijoita meille on tulossa. Aikaisempina vuosina he ovat olleet pääosin Thaimaasta, ja sosioekonominen asema on ollut lähtömaassa heikompi. On ollut lukutaidottomuutta ja kielitaidottomuutta, eikä myöskään ole tunnettu suomalaista yhteiskuntaa. Tämä on ollut yksi keskeisistä ongelmista, Suorsa summaa.