Järkyttynyt marjayrittäjä: Tuleva kausi on menetetty, jos ei saada Thaimaasta poimijoita

– Kyllä se tuleva kausi on menetetty, jos ei saada Thaimaasta poimijoita. Ei siihen ei löydy saman verran poimijoita tilalle muualta, Lehtiniemi huokaa.

Ulkoministeriö keskeytti viisumien vastaanoton

Ulkoministeriö on päättänyt keskeyttää luonnonmarjanpoimijoiden Schengen-viisumihakemusten vastaanoton Thaimaassa.

Lehtiniemi on tällä hetkellä Thaimaassa ja on jo ehtinyt palkata tulevalle kesälle 350 poimijaa.

Voivat tulla työviisumilla

– Työsuhteisesta poiminnasta on keskusteltu useita vuosia. Kyllä thaipoimijat on sitä mieltä, että tämä nykyinen malli on parempi kuin työsuhde, sillä Thaimaasta tulla tänne tienaamaan.