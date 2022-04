Mariupol ei antaudu – neljä syytä, miksi sodassa raunioitunut kaupunki on Kremlille niin tärkeä

– Kaupungissa on edelleen joukkojamme, sotilaitamme. Ja he taistelevat loppuun saakka, Shmyhal sanoi.

Taistelu Mariupolista on kestänyt merkittävästi pidempään kuin asiantuntijat arvioivat. Tavallaan Mariupol onkin kuin koko sodan kulku tiivistetysti: Venäjän suunnitelmat eivät ole toteutuneet ja Ukrainan puolustus on vastoin odotuksia kestänyt.

Neljä syytä vallata Mariupol

Mariupol on jo liki kahden kuukauden ajan maksanut Venäjälle sotilaita, kalustoa ja aikaa.

Mutta miksi kaupungin valloitus on niin tärkeää Venäjälle? BBC:n turvallisuusasiantuntija Frank Gardner listaa neljä syytä .

Vaikka maantieteellisesti rannikkokaupunki Mariupol on siis vain pieni läntti kartalla, niin sen sijainti on strategisesti tärkeä.

Toisekseen Mariupol on keskeinen kaupunki Ukrainan taloudelle. Se on Asovanmeren suurin satama, jossa on rutkasti rauta- ja terästeollisuutta.