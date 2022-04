Erikoishaastattelu: Presidentti Zelenskyi herkistyi CNN:lle sodassa kuolleista lapsista – "Isänä sattuu todella paljon"

Laivan uppoamisella on kerrottu olevan iso vaikutus, sillä sitä on pidetty yleisesti ottaen symbolisesti erittäin merkittävänä.

– Tiedämme, että sitä ei ole enää olemassa. Se oli vahva ase maatamme vastaan. Joten uppoaminen ei ole tragedia meille. Haluamme teidän ymmärtävän, että mitä vähemmän Ukrainaan hyökänneellä Venäjällä on aseita, sitä parempi se on meille ja sitä heikompia he ovat. Mitä laivamme tapahtui, historia kertokoot sen, Zelenskyi kertoo.

Sodan kuolonuhrien määrää vaikea arvioida

– On erittäin vaikea arvioida siviiliuhreja, koska maamme monet kaupungit eteläosassa on blokattu. Herson, Berdjansk, Mariupol, kaukaisempi itä ja muut. Emme vain tiedä, kuinka monta ihmistä on kuollut alueella, joka on blokattu, Zelenskyi kertoo.