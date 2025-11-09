Katso, miltä näytti Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoilla ja punaisella matolla!

Tanssii Tähtien Kanssa -jaksossa sunnuntaina 9.11. kisa kovenee ja tässä lähetyksessä tähtiparit saavat esitettäväkseen kaksi tanssia.

MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita punaisella matolla ennen lähetyksen alkua.

Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuuvat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja.

Tähtioppilaina nähdään Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, .