Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä nähtiin suuria tunteita.
Tanssii Tähtien Kanssa -sarjassa nähtiin 26. lokakuuta perinteinen Roosa nauha -erikoisjakso.
Lähetyksen aikana kerättiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa syöpätutkimukselle. Tuomari Jukka Haapalainen saapuu MTV Uutiset Liven haastatteluun summaamaan tunteikkaan TTK-illan.
– Kaikki onnistuivat tosi hyvin. Tuntuu, että kaikille tule jonkinlainen kohottuneisuus myöskin aiheen mukana. Se herkistää ihmisiä toisenlaiselle alueelle. Se näkyy tanssissa, Haapalainen pohtii.
Hän kehui parien teknistä osaamista.
– Minnan kohdalla näky todella suuria harppauksia eteenpäin, Haapalainen sanoo.
Lue lisää: Nämä julkkikset saapuvat seuraamaan TTK-lähetystä – MTV Uutiset punaiselle matolla
TTK-illan aikana nähtiin tähtiparien lisäksi tunteellisia musiikkiesityksiä sekä tarinoita syövästä, jotka herättivät yleisössä tunteita.