Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä vietettiin sunnuntai-iltana TTK:n syntymäpäivä ja samalla parivaihtoviiko huipentui uusien parien aikaansaannoksiin TTK-parketilla.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kuudennessa suorassa lähetyksessä tanssittiin parinvaihtoviikon tunnelmissa.
Tubettaja Eric ”Lakko” Savolainen on nähty kauden aikana tähtiopettajansa Kastanja Rauhalan rinnalla. Nyt Lakko nähtiin lavalla tanssinopettaja Katri Riihilahden kanssa wieninvalssin tahdissa. Tanssin taustalla kuultiin Katri Helenan Nuoruus on seikkailu -kappale.
Tubettaja Lakko on saanut kauden aikana vankan fanikunnan.
– Se lämmittää sydäntä. Tämä tanssimatka on antanut minulle todella paljon. Olen erittäin kiitollinen, Lakko sanoi.