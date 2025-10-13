Tubettaja Eric ”Lakko” Savolainen on nähty kauden aikana tähtiopettajansa Kastanja Rauhalan rinnalla. Nyt Lakko nähtiin lavalla tanssinopettaja Katri Riihilahden kanssa wieninvalssin tahdissa. Tanssin taustalla kuultiin Katri Helenan Nuoruus on seikkailu -kappale.

Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä vietettiin sunnuntai-iltana TTK:n syntymäpäivä ja samalla parivaihtoviiko huipentui uusien parien aikaansaannoksiin TTK-parketilla.

Tubettaja Lakko asuu vaimonsa Julian kanssa Kanta-Hämeessä, mutta TTK-kauden ajan hän on asunut väliaikaisesti ystävänsä Herbalistin luona Helsingissä. Lakko kertoi, että kaksikon yhteiselo on sujunut toistaiseksi ongelmitta.

– Hän on antanut minulle tilaa siellä ja olen pystynyt tekemään myös töitä siellä. Meillä on tosi vahva ystävyyssuhde ja tällä hetkellä elämme yhdessä. Juuso on iso mahdollistaja siinä, että pystyn tanssimaan täällä täysiä.