Mari Karppisen kommentti: Trumpin presidenttiys alkoi valheesta ja päättyy terrori-iskujen pelkoon – amerikkalaiset pidättävät hengitystään väkivallan uhan keskellä

Toimittajaviha on voimistunut Trumpin kaudella ja erityisesti TV-toimittajana kameran kanssa on hankala soluttautua väkijoukkoon. Kongressin iskun yhteydessä myös toimittajat ja kuvaajat joutuivat fyysisen häirinnän kohteeksi.

Kongressin hyökkäyksen jälkeen, virkaanastujaisten alla, FBI on varoittanut väkivallasta ja aseellisista protesteista eri puolella maata. Washingtonin valmiustilaa on nostettu niin, että kongressitalon lähialueet on jaettu ikään kuin militarisoiduiksi vyöhykkeiksi, joita kansalliskaartin joukot vartioivat raskaasti aseistautuneena.

Moni Trumpin tukija ja osa republikaaneista kieltävät Trumpin roolin jännittyneestä tilanteesta, vaikka todellisuudessa kasvanut väkivallan uhka on pelätty seuraus Trumpin presidenttikaudesta. Ensimmäisistä virallisista Trumpin Valkoisen talon lehdistötilaisuuksista lähtien Trumpin väki on valehdellut mediasta ja syyttänyt kaikesta Trumpia kritisoivasta antiamerikkalaista "radikaalivasemmistoa".

Trump on presidenttinä levittänyt niin vaarallisia salaliittoteorioita, että niiden seurauksena miljoonat amerikkalaiset eivät vieläkään usko vaalitulokseen. Lukuisat kanssani jutelleet Trumpin tukijat oikeasti luulevat, että vaalit on "varastettu" Trumpilta, vaikka mitään todisteita tästä ei ole.

Harvempi kansallisen terrorismin asiantuntija uskoo suuren väkijoukon yrittävän uudelleen tiukkojen turvatoimien keskellä kongressitalolle, mutta pienet yksittäiset iskut pääkaupungissa ovat mahdollisia. Kongressitalo on niin vartioitu, että kongressiedustajien asuinalueet ja suurten mediatalojen kuten New York Timesin ja CNN:n toimituksien pelätään olevan vaihtoehtoisia kohteita.

Julkisuudessa Trump on yrittänyt tuomita väkivallan valtakunnan oikeuden pelossa, mutta samaan aikaan hänen kampanjansa jatkaa vihanlietsomista. Trumpin kampanja lähetti kannattajilleen jälleen viikonloppuna viestin sanomalla: "Epävakaa media on mennyt liian pitkälle ja on aika tehdä asialle jotakin. Pyydämme vahvimpia tukijoitamme astumaan esiin ja kertomaan vasemmistolle, että LIIKA on LIIKAA."