Itseään "Trumpin armeijana" pitävä ryhmä aktivoitui – tutkija: Uhka on todellinen ja akuutti

Ryhmä on jakanut ahkerasti salaliittoteorioita somessa sekä uhkaillut aikovansa tulla äänestyspaikoille.

– Kun tiedetään, millaisesta ryhmästä on kyse, minua huolestuttaa väkivaltaisuuksien mahdollisuus vaalipäivänä äänestyspaikoilla. En osaa sanoa, mitä voisi tapahtua, mutta uhkakuva on todellinen ja melko akuutti, Winberg sanoo.

Trump on avoimesti väittänyt useaan otteeseen, että demokraatit yrittävät "varastaa presidentinvaalit" omalle ehdokkaalleen, varapresidentti Kamala Harrisille , ja että Trumpin häviö vain todistaisi vaalivilpin.

– Trumpin viesti on, ettei hänen ole mahdollista hävitä reilulla pelillä, tutkija sanoo.

– On huolestuttavaa, että ehdokas itse viestii heille jatkuvasti, että Kamala Harris voi voittaa vain vaalivilpin avulla ja että Trump on todella vahvoilla. (Niin) he taas kerran uskovat siihen valheeseen helpommin, tutkija sanoo.