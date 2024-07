Kirjeenvaihtajan kommentti: Luodista selvinnyt Trump nousee ampumisen jälkeen marttyyrin asemaan ja se voi auttaa häntä vaaleissa

Viranomaisten mukaan tekoa tutkitaan salamurhan yrityksenä ja se on kohahduttanut koko Yhdysvaltoja. Ensinnäkin se on jo kysymysmerkki, miten se pääsi tapahtumaan, sillä Trump on salaisen palvelun suojeluksessa. Miljardööri Elon Musk vaatii sosiaalisen median palvelu X:ssä jo salaisen palvelun johtajan eroa. Trumpin tukija antoi haastattelun uutistoimisto BBC:lle, että he näkivät ennen ampumista kampanjatilaisuuden läheisen rakennuksen katolla miehen ryömimässä kiväärin kanssa. Tukijan mukaan he yrittivät näyttää poliisille merkkiä, mutta Trump jatkoi puhettaan eikä kukaan näyttänyt reagoivan ennen kuin kuultiin laukauksia.