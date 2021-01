Kongressin valtausyritys oli valtava epäonnistuminen poliisilta – joukot rajattiin tarkoituksella pieniksi

– Hän vakuutti, ettei terroristeja sallita ja että Capitol on turvassa. Mitä helvettiä?

Poliisi suostui poseeraamaan mellakoitsijan kanssa

Poliiseja vähemmän kuin BLM-mielenosoituksissa

New York Timesin mukaan kansalliskaartin kutsumisesta päätti lopulta varapresidentti Mike Pence. Presidentti Donald Trumpin kerrottiin aiemmin torjuneen pyynnön.

FBI ja Bellingcat pyytävät kuvia ja muita tietoja

Kansalaisjournalistiryhmä Bellingcat pyysi Twitterissä kansalaisia lähettämään itselleen erilaista video- ja livestriimimateriaalia, jota riehunnasta kongressissa on vielä näkyvillä. Oletus on, että moni riehunnassa mukana ollut poistaa nämä tallenteet itseltään, ja ne halutaan sitä ennen talteen todisteiksi. Facebook on jo ilmoittanut poistavansa sisällön, jossa esimerkiksi tuetaan riehuntaan osallistuneiden toimintaa.