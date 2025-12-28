Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Aston Villa vaatii lauantaina pelatun Chelsea-ottelun lopun tapahtumien tutkimista, useat brittitiedotusvälineet kertoivat sunnuntaina.
Chelsea hävisi Englannin Valioliigan kotikamppailunsa 1–2. Ollie Watkins teki Villan molemmat maalit.
Ottelun päätyttyä avonainen vesipullo heitettiin vaihtopenkkien tuntumassa juhlineita Villan pelaajia ja valmennusta kohti. Tuoreeltaan ei ollut tietoa, heittikö pullon joku Chelsean taustahenkilöistä vai katsoja.
BBC:n mukaan Chelsea tutkii tapahtuman.
Villa on vahvassa vireessä, sillä se on voittanut 11 tuoreinta otteluaan kaikki kilpailut mukaan lukien. Voittosarja sivuaa Villan seuraennätystä. Villa on sarjataulukossa kolmantena ja kolme pistettä kärjessä porskuttavaa Arsenalia jäljessä.