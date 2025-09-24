Jalkapallojätti Barcelonan keskikenttäpelaaja Gavi on otteluista sivussa arviolta 4–5 kuukautta polven nivelkierukkavamman takia.
Mediassa arveltiin aiemmin, että Gavi olisi sivussa marraskuuhun, mutta Barcelona vahvisti sairausloman pituudeksi jopa viisi kuukautta.
Espanjan maajoukkuemies Gavi, 21, kävi polvileikkauksessa myös marraskuussa 2023, ja ristisidevamma piti hänet tuolloin sivussa lähes vuoden.
Tämänkertainen tähystysleikkaus tehtiin samaan polveen tiistaina. Gavi on ollut pelikentiltä sivussa elokuun loppupuolelta saakka.
Barcelona on aloittanut kautensa Espanjan liigassa keräämällä viidestä ottelustaan 13 pistettä.