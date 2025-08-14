Wayne Rooney tylyttää NFL-tähti Tom Bradya – "Hän ei tiedä tarpeeksi jalkapallosta"

Wayne Rooney on vastannut Birmingham Cityn vähemmistöomistajalle ja entiselle NFL-tähdelle Tom Bradylle sen jälkeen, kun amerikkalainen kyseenalaisti hänen työmoraalinsa.

39-vuotias Rooney manageroi vain 15 ottelua Birminghamin peräsimessä katastrofaalisen 83 päivän mittaisen pestinsä aikana kaksi kautta sitten.

Hänen johdollaan joukkue otti vain 10 pistettä 45 mahdollisesta, häviten yhdeksän ottelua ja voittamalla vain kaksi ennen kuin Rooney sai potkut tammikuussa 2024.

Dokumentissa nimeltä Built In Birmingham: Brady And The Blues, joka julkaistiin 1. elokuuta, entinen New England Patriotsin pelinrakentaja kertoi seuran liiketoimintajohtajalle Ben Rawitzille olevansa ”hieman huolissaan päävalmentajamme työetiikasta."

Nämä kommentit levisivät kulovalkeana sosiaalisessa mediassa, ja fanit syyttivät Bradya entisen Englannin maajoukkueen kapteenin epäkunnioittamisesta.

Nyt Rooney on vastannut omilla kommenteillaan uudessa podcastissaan The Wayne Rooney Show'ssa.

– Luulen, että Tom tuli kerran kentälle, ja se oli päivää ennen peliä, jolloin päivät ovat joka tapauksessa hieman kevyempiä, Rooney kertoo.

– Enkä usko, että hän oikeasti ymmärsi jalkapalloa kovin hyvin. Mutta mitä hän ymmärtää, on se, että hän on ahkera työntekijä, tiedämme sen.

– Jalkapallo ei ole NFL, jota pelataan kolme kuukautta vuodessa. Pelaajatkin tarvitsevat lepoa. Mielestäni se, miten hän on asian kanssa tullut esiin ja esittänyt sen, on epäreilu.

Ei tarpeeksi hyvä materiaali

Vaikka Rooney vastasi Bradyn kommentteihin kipakasti, hän teki selväksi, ettei kanna niistä kaunaa.

– Kunnioitan Tom Bradya valtavasti. Hän on yksi kaikkien aikojen parhaista, ellei jopa paras urheilija, ja Birmingham näyttää siltä, että heillä homma toimii. Se on hyvä asia.

– Ja mielestäni he ovat saaneet pois ne pelaajat, jotka heidän piti saada pois.

Rooney otti Birminghamin valmennustehtävät vastaan lokakuussa 2023. John Eustace erotettiin, vaikka hänen johdollaan joukkue oli tuolloin kuudentena Championshipissa.

Rooney oli kuitenkin vakuuttunut siitä, että seuran pelaajien laatu tarkoitti tulosten laskevan hänen johdollaan.

– Kun menin Birminghamiin, joukkue oli todella sekaisin. Fakta oli se, että pelaajamateriaali ei ollut sellainen, jolla seuraa olisi voinut viedä eteenpäin.

– Minun jälkeeni olivat Tony Mowbray ja Gary Rowett, jotka olivat ihan samalla tavalla vaikeuksissa, Rooney sanoo podcastissa.