Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola aikoo punnita pelaajansa joulun jäljiltä nähdäkseen, että keillä on paino noussut liikaa. Seuran tähtihyökkääjä Erling Haaland julkaisi piikittelevän kuvan Instagramissa.

Guardiola oli kertonut ennen joulua tarkoista juhlaan liittyvistä painosäännöistään. Kaikki Cityn pelaajat tullaan punnitsemaan, ja heidän odotetaan olevan samassa tilassa kuin ennen joulua.

– Kaikki pelaajat punnitaan. Kun he tulevat takaisin, niin aion olla paikalla tarkistamassa, kuinka monta kiloa on painoa tullut lisää, jotta voi nähdä, jos sitä on tullut liikaa. He saavat syödä, mutta haluan, että minulla on kontrolli heistä, Guardiola sanoi lehdistötilaisuudessa.

Tällä kaudella 17 Valioliigan ottelussa 19 maalia tehnyt Haaland julkaisi Instagramissa kuvan itsestään vaa'alla, joka näytti norjalaisen painoksi 94,4 kiloa.

– Kaikki hyvin! Haaland kirjoitti julkaisuunsa.

Kuvapäivityksen kommenttikenttä täyttyi naurusta ja Guardiolaan kohdistuvasta piikittelystä. Myös Haalandin joukkuetoveri Gianluigi Donnarumma oli reagoinut nauruhymiöillä.

Manchester Cityn seuraava Valioliigan koitos on luvassa lauantaina, jolloin se kohtaa Nottingham Forestin.