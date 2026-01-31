Mäkihypyn kaksinkertainen maailmanmestari Juliane Seyfarth poseeraa jälleen alasti Playboyssa.

Juliane Seyfarth, 35, esiintyy tuoreen Saksan Playboyn kannessa. Saksalainen mäkihyppääjä on takapuoli päin kameraa, ja hänellä on reisistä alaspäin läpinäkyvää kangasta.

Kyseessä on Saksan Playboyn 100-sivuinen erikoisnumero "30 kauneinta olympiatähteä".

– Olen todella iloinen voidessani olla kannessa. Tunnen itseni erittäin otetuksi, Seyfarth sanoi rohkeita Playboy-otoksia juttuunsa liittäneelle saksalaislehti Bildille.

Seyfarth poseerasi Playboyssa jo vuonna 2021. Kokemus oli hänen mukaansa hyvin positiivinen.

– Ihmiset rakastivat ja iloitsivat kuvista ja pitivät erityisesti niiden luovuudesta. Kiinnostus on suurta yhä vuosia myöhemminkin. Saan itse asiassa yhä todella paljon fanipostia, ja minulta kysytään asiasta usein viiden vuoden jälkeenkin.

Seyfarthin rakkaimpiin muistoihin lukeutuvat kuvaukset Fuerteventuralla. Hän pääsi nauttimaan talvilomasta rannalla.

Mäkihyppääjälle ovat jääneet mieleen erityisesti luovat otokset.

– Juuri glitterillä tai koripallon kanssa otetut kuvat, jollaisia ei muuten kovin usein näe, olivat jotain erityistä.

Suurmäet mieleen

Seyfarth on kaksinkertainen maailmanmestari Seefeldistä 2019 joukkuemäen ja sekajoukkuemäen kilpailuista. Helmikuussa hän kilpailee Milano-Cortinan olympialaisissa.

– Olympialaiset ovat uskomattoman upeat, olen nyt päässyt niihin kolmannen kerran.

Naisilla on olympialaisissa ensimmäistä kertaa suurmäen kilpailu, mikä on Seyfarthin mieleen.

– Rakastan todella suurmäkiä.

Mäkiuransa saksalainen kaavailee jatkuvan vielä muutaman vuoden. Hän pohtii, että voisi sen jälkeen kouluttautua fysioterapeutiksi tai tehdä luovia projekteja.