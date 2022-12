Maja Dahlqvist innostui norjalalaismedian erikoisesta kuvavalinnasta – "Vain klikkien takia?"

– Jaha, kuinka mukavaa. He ilmeisesti pitävät siitä? Se on ehkä vain klikkien takia, Dahlqvist sanoi kilpailun jälkeen Aftonbladetille.

– Jassoo? Haha. Ehkä hän on se vetonaula, joka tuo katsojia. Ehkä siinä on jokin monikulttuurinen ajatus. Mutta se on minulle täysin okei. Maja on todella hyvä hiihtäjä, Udnes Weng sanoi.