Asiantuntijalta täyslaidallinen Frida Karlssonille – sama virhe toistuu vuodesta toiseen "Eikö hän koskaan opi?"

– Frida Karlsson ei yksinkertaisesti tunnu oppivan. Hän on tietysti nuori urheilija, mutta eikö sille kukaan sano? Kilometrin kohdalla johtaa kahdeksan sekuntia, mutta mitä jos johtaisi vain kaksi sekuntia. Se loppumatka olisi aika paljon helpompi, Isometsä sanoo.

Karlsson on voittanut tällä kaudella kaksi matkaa, ja Isometsän mukaan siihen löytyy selkeä syy.

– Hän on voittanut tänä vuonna kaksi kilpailua yhteislähdössä, missä hän on peesaillut alkumatkasta.

"Voisi dominoida"

Karlssonin kauden hiihdot ovat lauantain hyytymisestä huolimatta sujuneet melko hyvin. Ruotsalainen on maailmancupissa toisena, joskin vielä parempaan voisi olla rahkeita.

– Karlsson voisi dominoida ehdottomasti. Hän on niitä urheilijoita, jotka pystyvät voittamaan sekä perinteisellä että vapaalla. Näiden lisäksi hän pärjää myös perinteisen sprintissä. Karlssonilla olisi edellytykset jonkinlaiseen dominointiin, koska hän on niin monipuolinen, Isometsä pohdiskelee.

Viimeiset vuodet dominoinut Norjan Therese Johaug lopetti uransa viime kauteen, joten hiihtokuningattaren paikka on tällä hetkellä avoinna. Alkukausi on näyttänyt, että kärkipäähän on monta ehdokasta. Ruotsalaiset ovat voittaneet tähän mennessä kahdeksasta kisasta viisi, ja yksi Ruotsin joukkueen syömähammas ei ole edes aloitatnut kautta.