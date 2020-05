Korona vei Karin, 62, kuukaudeksi sairaalaan Espanjassa: Nyt hän opettelee taas hengittämään ja kävelemään – varoittaa katalasta taudista: "Tappoaikeissa se iski minuunkin"

Tilanteen vakavuus selvisi vasta sairaalassa

Kompikaatiot pitivät sairaalassa kuukauden

Kävelyä on harjoiteltava päivittäin

Nyt hän on ollut kotona viikon, ja olo on kohentunut melko hyväksi. Jopa niin hyväksi, että kääntäjänä työskentelevä mies voi tehdä jo töitä kotona omaan tahtiinsa.

– Hematooma on edelleen kipeä, mutta kipu ei ole mitään alkuperäiseen verrattuna. Neljän viikon pötköttely on vienyt jalkojen lihakset heikoiksi ja kävelyä ja portaiden nousua on harjoitettava päivittäin. Hengitys kulkee, mutta keuhkot ovat selvästi arat, hän kertoo.