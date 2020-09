Maatilat huolissaan halpuuttamisesta ja ruton halventamasta saksalaisesta sianlihasta – kausityöntekijöitä saatiin tiloille lopulta suhteellisen hyvin

MTK on huolissaan esimerkiksi siitä, että Saksasta tulee markkinoille sikaruttotapauksen halventamaa sianlihaa, joka laittaisi kotimaiset tuottajat ahtaalle.

– Saksassa on todettu villisialla sikaruttoa ja se tarkoittaa, että Saksassa on nyt paljon halpaa sianlihaa myynnissä. Vaarana on, että halpa saksalainen liha vyöryy myös Suomeen tuhoten markkinat ja tilojen kannattavuuden, Marttila sanoo.