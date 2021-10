MTK huolestui: "Maatalous vaarallisessa kriisissä – kuivuus ollut katastrofaalinen sadolle"

Järjestön mukaan kesän kuivuus on pienentänyt satoa paikoin katastrofaalisesti, ja samaan aikaan maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet nopeasti.

– Monella tilalla kyse on viikoista, selvitäänkö tilanteesta, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila varoitti tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa monilla tiloilla kyse on eloonjäämistaistelusta. Maatalouden yrittäjätulon ennustetaan supistuvan tänä vuonna jopa 20 prosenttia ja ensi vuonna kahdeksan prosenttia. MTK vaatii, että akuuttiin talouskriisiin joutuneita tiloja on autettava nopeasti.

– Akuutissa tilanteessa tärkeintä on turvata tilojen maksuvalmius, Marttila sanoo.

– Kannattavuus on maataloudessa jatkunut pitkään heikkona, ja investoinnit on tehty lainarahalla sekä tukien turvin. Tulorahoitus ei ole riittänyt, mikä tarkoittaa sitä, että tilojen maksuvalmius on heikko, Tauriainen arvioi.