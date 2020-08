Suomi on täysin riippuvainen ulkomaisista työntekijöistä maatiloilla ja marjanpoiminnassa – ProAgrian toimitusjohtaja: "Tämä on ollut hyvin monimutkainen vuosi"

– Tämä on ollut hyvin monimutkainen vuosi, poikkeuksellinen kaikin tavoin. Korona pyyhkäisi kaikki tällaiset perinteiset toimintatavat roskapönttöön heti tuossa alkukeväästä, Mäkivuokko totesi Uutisaamun haastattelussa.

14 koneellista työvoimaan

– Viime vuoteen verrattuna sato jäi useita miljoonia kiloja pienemmäksi. Osittain se on poimijapulan vuoksi, osittain heikon kelin vuoksi.

– Esimerkiksi juuri lakka- ja hillasato on heidän osaltaan ohi. Mutta sitten on mustikkaan ja puolukkaa.

Tunnustusta suomalaiselle ruualle

Mäkivuokon mukaan koronavirusepidemian haasteista on selvitty suomalaisessa alkutuotannossa hyvin.

– Kyllä tässä on tietysti töitä paljon tehty sen eteen, että Suomessa ylipäätään jo ennen koronaa yleinen bioturvallisuus on tuotteilla hyvin korkealla. Suomessa tuotetaan maailman puhtainta ruokaa, se on ilmiselvää.