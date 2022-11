Lannoitteet ja sähkö kallistuvat eikä loppua näy – sikatilallinen MTV Uutisille: "Hintaa voidaan nostaa, mutta alkavatko tuotteet jäädä kauppaan?"

Tilojen maksuvalmius on heikko ja heikkenee MTK:n mukaan edelleen. Tuotannosta luovutaan sekä kasvinviljely- että kotieläintiloilla. Viidennes tiloista ei aio hankkia lannoitteita ensi kasvukaudelle lainkaan. MTK kiirehtii hallituksen valmistelussa olevaa kustannustukea maatiloille.

MTV:n Uutisaamussa vieraillut MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg toteaa, että synkkä tilanne on ollut jo tiedossa, ja moni tilallinen uskoo, ettei aallonpohja ole vielä edes saavutettu.

Hinnalla saisi lisää tuottoa, mutta kestääkö kansan kukkaro?

Mäkitalo kertoo, että tilanne hänen tilallaan on kohtalaisen hyvä, sillä kohtuuhintainen sähkösopimus on voimassa vielä maaliskuuhun. Tila tuottaa myös osan rehustaan omilla pelloilla.

Myös lannoitehankinnat on tehty kesällä ennakkoon, jolloin hinnassa on voinut säästää jonkin verran, vaikka lannoitteet maksavatkin aiempaa enemmän.

– Tilanne on kohtalaisen hyvä, mutta hankaluuksia aiheuttaa se, että kassan puskurivarat alkavat olla kulutettu. Nyt tuloa täytyy saada tuotteista riittävästi.

Ilkka Mäkitalo kertoo, että kesällä lannoite maksoi reilut 600 euroa tonnilta. Nyt hinta on jo yli tuhat euroa tonnilta.

– Viljahan on kallistunut ja se tasoittaa osin lannoitteiden hintoja. Viljasadossa ei nähdä välttämättä suurta muutosta, mutta kotieläintuotannossa tuotantomäärät tulevat ensi vuonna alas.

– Se on poikkeuksellista, sillä ruoan tuotanto on ollut Suomessa hyvin vakaata, MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg sanoo.

MTK:n jäsenkyselyn mukaan maatilojen taloustilanne on vuoden aikana heikentynyt merkittävästi. Lokakuun lopussa toteutetussa kyselyssä 54 % arvioi, että maksuvalmius on heikentynyt entisestään viimeisen vuoden aikana ja 36 %:lla tilanne on säilynyt ennallaan.