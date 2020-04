Työ pelloilla kelpaa jälleen suomalaisille: henkilöstöfirma häkeltyi hakemusten tulvasta: "Ilmassa tuntuu olevan me-henkeä"

Henkilöstöyritys on käynnistänyt kiireellisesti valtakunnallisen kampanjan, jonka avulla maatalous- ja puutarha-alan töihin etsitään kotimaisia työntekijöitä. Työnhakuihin on tullut neljän ensimmäisen päivän aikana yli 1 000 työhakemusta.

Hakemusmäärä on Baronan mukaan poikkeuksellisen suuri.

– On sanottu, että suomalaiset eivät lähde töihin pelloille, mutta nyt näyttää olevan toisin. Suomalaisen ruokatuotannon turvaaminen nähdään kriittisenä ja vakavana asiana. Ilmassa tuntuu olevan me-henkeä ja halua auttaa kotimaisia viljejöitä vaikeana aikana, sanoo elintarviketeollisuuden palvelujohtaja Arto Töyrä Baronalta MTV:lle.

Korona toi työntekijäkadon

Asialla alkaa olla kiire. Istutukset ja kylvöt alkavat tämän ja ensi kuun aikana. Työvoimapulan pelko on Baronan mukaan saanut monet maatalousyrittäjät pohtimaan, pitäisikö kevätkylvöt jättää kokonaan tekemättä.

– Toivottavasti suomalaiset tilalliset luottavat nyt siihen, että he saavat työvoimaa tiloilleen. Työntekijöiden on tarkoitus aloittaa niin pian kuin tarve eri aloilla vaatii. Työntekijöitä tarvitaan tavallaan kahdessa erässä, eli nyt alkutuotannon ja istutusten vaiheessa sekä juhannuksen jälkeen, kun satoja aletaan korjata, Töyrä täsmentää.

Eri arvioiden mukaan maatalouden kausityöntekijöiden tarve keväällä ja kesällä on vähintään 14 000–15 000 työntekijää. Reilut tuhat tähän mennessä saapunutta hakemusta ei siis vielä kuro ammottavaa kuilua umpeen, mutta Töyrä uskoo hakemuksia tulevan vielä useita tuhansia.

Hakijoita lukuisilta vuosikymmeniltä

Tähänastisessa hakijajoukossa on niin työuransa loppupuolella olevia, noin kuusikymppisiä hakijoita kuin 20-vuotiaita nuoria aikuisiakin. Yhtenäistä profilointia heistä on vaikea tehdä, mutta Töyrän mielestä monista hakemuksista välittyy rohkeus tarttua toimeen alalla, jonka turvaaminen on etu koko Suomelle.