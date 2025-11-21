Maailman metaanipäästöt jatkavat kasvuaan. Niiden kuriin saaminen olisi tärkeää, koska metaani on toiseksi pahin ilmastoa lämmittävä kaasu heti hiilidioksidin jälkeen. Toistaiseksi rajoitustoimet ovat olleet tehottomia.
Yksi Suomen seitsemästä metaanipitoisuuden mittausemasta sijaitsee Helsingissä Ilmatieteen laitoksen katolla. Pääkaupunkiseudulla metaanipäästöt ovat peräisin monesta eri lähteestä.
Päästöjä aiheuttavat muun muassa jätteiden käsittely, kauempaa tulevat maatalouden päästöt ja meren laivaliikenne.
– Jonkin verran on myös suota ja suistoaluetta, joista tulee luonnon päästöjä. Biokaasun jakelusta tulee myös jotain päästöjä, listaa metaanin päästölähteitä Ilmatieteen laitoksen johtava tutkija Tuula Aalto.
Päästöjen vähentäminen etenee hitaasti
Maailmalaajuisesti metaanipäästöt ovat pitkään olleet kasvussa. Niiden vähentäminen olisi nopein tapa hillitä ilmaston lämpenemistä lyhyellä aikavälillä.
– Metaani on tehokkaampi ilmaston lämmittäjä kuin hiilidioksidi. Jos ajatellaan sadan vuoden horisontilla, se on 28-kertaa tehokkaampi, tietää Aalto.
160 maailman valtiota on sitoutunut vähentämään metaanipäästöjään 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta, mutta toistaiseksi siinä on onnistuttu huonosti.
– Trendi on tällä hetkellä nouseva ja monella saralla niin energiantuotannossa kuin maataloudessa ja jätteiden käsittelyssäkin, toteaa Aalto.