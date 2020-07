Marjayrittäjillä todellinen kauhukesä: Satoa ovat kurittaneet sään ääri-ilmiöt, eläimet, poimijapula – ja pian koittaa uusi vitsaus: "Tämä on yksi pahimmista, ellei jopa pahin vuosi"

– Tämä on yksi pahimmista, ellei jopa pahin vuosi, huokaa pitkän linjan marjayrittäjä Ismo Ruutiainen Kiteeltä.

– Kesän lista on pitkä. Ensin tuli pitkä kuivuus, sitten kuumuus sadonkorjuun alkuvaiheessa. Sitten kurittivat väärään aikaan osuneet kovat sateet, joita on koettu nyt sadonkorjuun loppuvaiheessa. Ja lisää on kuulemma tulossa, tuskailee Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton puheenjohtajana toimiva Ruutiainen.