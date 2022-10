Maanpetosrikoksista syytetyt toimittajat pääsevät ääneen – Viestikoekeskus-käräjät jatkuvat, MTV seuraa

Kolmea Helsingin Sanomien toimittajaa syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sellaisen yrityksestä, koska lehdessä julkaistiin vuoden 2017 lopulla Puolustusvoimien Viestikoekeskusta koskeva artikkeli. Syyttäjien ja Puolustusvoimien mukaan juttuun on sisällytetty Suomen ulkoista turvallisuutta vaarantavia, salassa pidettäviä tietoja.

Täysin poikkeuksellinen oikeusjuttu

Oikeusjuttu on Suomen historiassa täysin poikkeuksellinen. Toimittajia ei ole Suomessa aiemmin syytetty saati tuomittu vastaavista rikoksista. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen ja sen yritys kuuluvat rikoslaissa maanpetosrikosten alle.

– Tämä on ensimmäinen tapaus, jossa tiedotusväline on hyvin näyttävästi ja tavallaan tietoisesti julkaissut aineistoa, joka on maanpuolustuksellisista syistä leimattu salassa pidettäväksi. Tämän tyyppistä juttua ei ole meidän tuomioistuimissa ratkaistu, Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari kommentoi MTV Uutisille aiemmin.